Луис Суарес: Если будем бороться с коронавирусом все вместе, сможем вновь наслаждаться жизнью Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая обратился к болельщикам.

Луис Суарес на своей странице в инстаграме опубликовал сообщение по поводу пандемии коронавируса:

«Привет всем из моего дома в Барселоне! Хочу пожелать сил всем тем, кто борется с вирусом, который нас всех очень беспокоит.

Люди должны знать, что мы сами можем улучшить ситуацию. Если мы заботимся о себе, мы бережем своих соседей и всех окружающих. Есть много стран, которые страдают от коронавируса. В Уругвае уже было несколько случаев. Важно прислушиваться ко всем указаниям.

Нужно заботиться о гигиене. Это очень важно. Если мы будем все вместе бороться с этим, люди смогут продолжать наслаждаться жизнью со своей семьей и друзьями. Всех обнимаю. Не выходите из дома».

По состоянию на 17 марта в Испании зарегистрировано 11 тысяч 178 случаев заражения коронавирусом. От инфекции умер 491 человек.