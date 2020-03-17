Геннадий Орлов: Жирков интересен тульскому «Арсеналу» В нынешнем сезоне 36-летний защитник 17 матчей в чемпионате России.

Комментатор Геннадий Орлов в эфире Радио «Зенит» рассказал об интересе тульского «Арсенала» к защитнику «Зенита» Юрию Жиркову:

«Разговаривал с людьми, близкими к Жиркову. Для меня было важно узнать, хочет ли он дальше продолжать игру. Слышал, что в его приглашении очень заинтересована Тула. На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен «Зениту», то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт – это, возможно, самое ценное».

Нынешний контракт Жиркова с «Зенитом» заканчивается 30 июня 2020 года. В этом сезоне Юрий провел 17 матчей в чемпионате России, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.