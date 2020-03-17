Бывший президент «Реала» Санс находится в больнице в тяжелом состоянии У 76-летнего бизнесмена подозревают заражение коронавирусом.

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс находится в больнице в тяжелом состоянии. Ideal сообщает, что 76-летний бизнесмен возможно заразился коронавирусом.

Санс руководил Королевским клубом с 1995 по 2000 годы, а с 2006-го по 2010-й владел «Малагой». «Реал» в период его руководства дважды выиграл Лигу чемпионов в 1998 и 2000 годах.