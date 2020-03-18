Андрей Шевченко: Поддерживаю решение УЕФА, спорт должен отойти в сторону Главный тренер сборной Украины прокомментировал перенос чемпионата Европы на 2021 год.

Во вторник 17 марта УЕФА принял резолюцию о переносе Евро-2020 на следующий год. Это сделано для того, чтобы дать возможность завершить клубный сезон в июне.

Свой комментарий по этому поводу дал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Я очень поддерживаю это решение, – цитирует слова Шевченко инстаграм Украинской ассоциации футбола. – Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей. Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть».

На чемпионате Европы сборная Украины выступит в группе C вместе с командами Голландии, Австрии и одним из победителей плей-офф.