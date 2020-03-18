«Эспаньол» подтвердил шесть случаев заражения коронавирусом COVID-19 обнаружили у футболистов и тренеров барселонской команды.

Футбольный клуб «Эспаньол» на своем официальном сайте сообщил, что шесть человек из первой команды, включая игроков и тренеров заразились коронавирусом.

Имена инфицированных опубликованы не были. Все шестеро находятся под наблюдением врачей. У заболевших зафиксированы легкие симптомы заболевания.

Ранее стало известно о распространении инфекции в команде «Валенсии».