Джейми Реднапп: Завершить сезон АПЛ досрочно будет совершенно нечестно Бывший полузащитник «Ливерпуля» считает, что необходимо обязательно доиграть чемпионат.

Джейми Реднапп высказался по поводу вероятности досрочного завершения сезона английской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.

«Завершить сезон досрочно будет совершенно нечестно, – заявил бывший игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в интервью телеканалу Sky Sports. – Нельзя взять и обнулить сезон. В этом не будет смысла.

Я считаю, что мы любыми способами должны доиграть нынешний чемпионат, если это возможно. Осталось 9 туров.

Если оставить как есть и отдать победу «Ливерпулю», а на вылет отправить «Борнмут», «Астон Виллу» и «Норвич», вы можете себе представить, сколько шума это вызовет? Будет хаос.

Разумеется, можно было бы вручить трофей «Ливерпулю». Нет человека в мире, который считает, что красные не заслужили победы АПЛ в этом году, но дело в том, что нужно сделать все грамотно».

Реднапп выступал за «Ливерпуль» с 1991 по 2002 годы, забив 30 голов в 237 матчах чемпионата Англии.