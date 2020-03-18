Александр Кержаков: Футбол без зрителей никому не нужен - Советский спорт
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18 марта 2020 02:00ФутболШарафудинов Виктор

Александр Кержаков: Футбол без зрителей никому не нужен

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России прокомментировал перенос чемпионата Европы.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Александр Кержаков высказал свое мнение по поводу переноса Евро-2020 и приостановке чемпионата России:

«Понятно, что ситуация с переносом чемпионата Европы весьма непростая. Сейчас практически во всех сферах есть свои проблемы, но на первый план должна выходить безопасность людей. С учетом этого нужно принимать и понимать все решения. В жизни может случиться всякое, главное, из этого выйти без каких-то серьезных последствий, чтобы никто не пострадал.

Для чего это нужно – играть без зрителей? Просто чтобы побыстрее все закончить? Самим футболистам не нужны матчи при пустых трибунах. Без болельщиков невозможно получать удовольствие от игры, эмоции. Такой футбол никому не нужен».

Напомним, что 17 марта УЕФА из-за пандемии коронавируса официально перенес чемпионат Европы на 2021 год, а РПЛ объявила о приостановке чемпионата России.

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