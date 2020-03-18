Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои чувствует себя почти как обычно

– Рад сообщить, что Каллум добился значительных успехов и чувствует себя почти как обычно. Это та новость, которую мы все хотели услышать. Я, конечно, осознаю, что не каждый сможет вылечиться от этого вируса, поэтому призываю все футбольное и спортивное сообщество продолжать действовать ответственно и заботиться о здоровье других. Мы до сих пор не знаем, когда вернется футбол, но это не тот вопрос, о котором стоит волноваться в первую очередь, – цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».
Напомним, что 12 марта 19-летний полузащитник сдал положительный тест на COVID-19. А днем спустя он на своей странице в Twitter опубликовал видео, где заявил о своем исцелении после заражения.
Все сотрудники клуба, общавшиеся с Хадсоном-Одои, были отправлены на карантин.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах, забив четыре мяча и отдав шесть результативных передач.
13 марта исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что в связи с коронавирусом профессиональные лиги Англии будут приостановлены, как минимум, до 4 апреля.
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