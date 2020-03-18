Тренер «Монако»: В нынешней ситуации самое справедливое – аннулировать все результаты сезона - Советский спорт
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18 марта 2020 08:01ФутболКорегин Владислав

Тренер «Монако»: В нынешней ситуации самое справедливое – аннулировать все результаты сезона

Главный тренер «Монако» Роберт Морено заявил, что нынешний сезон чемпионата Франции следует признать несостоявшимся, если он не будет доигран.

– Если вы не можете закончить сезон, самое справедливое было бы свести его на нет и начать все заново, как будто ни одна игра не была сыграна, – цитирует Морено Sport.es.

Отметим, что «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 28 туров. От пятой строчки, позволяющей выступить в Лиге Европы, команду отделяет одно очко.

17 марта Европейский союз футбольных ассоциаций сообщил о том, что все национальные чемпионаты должны быть завершены до 30 июня этого года, если ситуация с коронавирусом улучшится, и возобновление матчей будет уместным и благоразумным.

В ближайшее время будет учреждена специальная рабочая группа, состоящая из представителей УЕФА, лиг и клубов, чтобы разработать соответствующие решения по возможному возобновлению клубных турниров.

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