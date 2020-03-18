«Реалу» интересен Икарди

По информации El Mundo Deportivo, руководство мадридского «Реала» видит в 27-летнем аргентинце замену сербу Луке Йовичу, который не смог закрепиться в команде и, вероятно, будет продан в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Икарди хочет вернуться в Италию.
В текущем сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.
Руководство «ПСЖ» имеет возможность выкупить аргентинца за 80 миллионов евро, но из-за конфликта игрока с лидерами команды – Неймаром и Килианом Мбаппе – руководство парижан сомневается в данном трансфере.
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