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18 марта 2020 08:09ФутболКорегин Владислав

«Реалу» интересен Икарди

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, арендованный до конца сезона у «Интера», может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации El Mundo Deportivo, руководство мадридского «Реала» видит в 27-летнем аргентинце замену сербу Луке Йовичу, который не смог закрепиться в команде и, вероятно, будет продан в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Икарди хочет вернуться в Италию.

В текущем сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

Руководство «ПСЖ» имеет возможность выкупить аргентинца за 80 миллионов евро, но из-за конфликта игрока с лидерами команды – Неймаром и Килианом Мбаппе – руководство парижан сомневается в данном трансфере.

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