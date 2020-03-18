Руководители клубов чемпионшипа намерены доиграть сезон, несмотря на коронавирус Команды Высшего дивизиона Английской футбольной лиги надеются доиграть нынешний сезон.

Как сообщает The Daily Mail, на днях состоялось совещание руководителей клубов лиги в телефонном режиме. Большинство выступило за то, чтобы завершить сезон.

Отмечается, что матчи могут проходить без зрителей. При этом, владельцам абонементов будет доступен просмотр игр в режиме онлайн на платформе iFollow.

На данный момент, лидером чемпионшипа является «Лидс», набравший 71 очко. На второй строчке располагается «Вест Бромвич» (70). Первые две команды напрямую попадают АПЛ. Третья путевка разыгрывается через плей-офф, в котором участвуют четыре команды. Пока места с третьего по шестое занимают: «Фулхэм» (64), «Брентфорд» (60), «Ноттингем Форест» (60) и «Престон» (56).