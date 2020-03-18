Джорджиньо Вейналдум: Под руководством Клоппа все игроки прогрессируют Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум поделился своим мнением о работе главного тренера команды Юргена Клоппа.

– Игроки обожают Клоппа. Под его руководством все прогрессируют, с ним приятно работать. Лично у меня с ним было много бесед. Он – важный человек для меня. У нас хорошие отношения как на профессиональном, так и на личном уровне, – цитирует Вейналдума Goal.com.

Клопп тренирует мерсисайдцев с 8 октября 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» стал победителем прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Что касается Вейналдума, то 29-летний полузащитник выступает в команде с июля 2016-го. За это время он сыграл 177 матчей, отметившись 18 голами и 16 ассистами.

На данный момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 82 очка после 29 туров.