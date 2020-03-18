«Милан» хочет приобрести полузащитника «Зальцбурга» Собослаи

Как сообщает Calcio Mercato, в услугах 19-летнего венгра заинтересован «Милан».
Отмечается, что миланской команде придется выдержать конкуренцию за трансфер игрока с такими командами, как «Лацио» и «Ювентус».
Собослаи выступает за «Зальцбург» с января 2018 года. С тех пор он провел за клуб 50 матчей, забив девять голов и отдав 13 ассистов. В нынешнем сезоне на его счету 29 поединков, четыре забитых мяча и семь результативных передач. В составе сборной Венгрии он отыграл восемь встреч (1 гол).
Контракт полузащитника с австрийский клубом рассчитан до 31 мая 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.
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