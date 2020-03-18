Борис Игнатьев: «Краснодар» играет в самый сложный и сильный футбол в РПЛ - Советский спорт
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18 марта 2020 10:16ФутболКорегин Владислав

Борис Игнатьев: «Краснодар» играет в самый сложный и сильный футбол в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев подвел итоги матча 22-го тура между «Сочи» и «Краснодаром».

– «Краснодар» играет в самый сложный и сильный футбол в РПЛ. Команда Мурада Мусаева играет быстро, задействуя в каждом эпизоде много футболистов. И в ситуации, когда выбыла большая группа игроков, главный тренер не стал менять систему игры. В Сочи «быки» на фоне усталости сыграли медленно, не хватало остроты. Так что победа сочинцев вполне может считаться заслуженной, – цитирует Игнатьева «Московский комсомолец».

Напомним, что матч «Сочи» – «Краснодар» завершился со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи. Хозяева вышли вперед на 47-й минуте после удара Кристиана Нобоа, а в компенсированное ко второму тайму время Андрей Мостовой замкнул прострел Тимофея Маргасова.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова покинул зону вылета и расположились на 12-м месте с 24 очками. «Краснодар» идет на третьей строчке (41).

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