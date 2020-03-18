Рональд Куман: Пункт в моем контракте позволяет уйти в «Барселону» после чемпионата Европы Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Барселону» ближайшим летом.

– Пункт в моем контракте позволяет уйти в «Барселону» после чемпионата Европы, но без указания дат. Получается, что теперь это только после Евро-2021, – цитирует Кумана твиттер Dutch Football.

Напомним, что 56-летний специалист возглавил сборную 6 февраля 2018 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Сборная Голландия вышла в финальную часть чемпионата Европы, которая была перенесена на 2021 год. В рамках группы C подопечные Кумана сыграют против Украины, Австрии и одного из победителей плей-офф Лиги Наций (Грузия, Белоруссия, Македония, Косово).