«Футбол – это мелочь. Здоровье каждого имеет первостепенное значение». Джонатан Та – о коронавирусе Защитник «Байера» Джонатан Та на своей странице в Twitter прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

– Ситуация не из легких. Большое спасибо всем, кто продолжает бороться с вирусом. Футбол – это мелочь, а здоровье каждого человека всегда имеет первостепенное значение. Берегите себя. Вместе мы все преодолеем, – написал Та.

24-летний защитник выступает за «Байер» с июля 2015 года. С тех пор он сыграл в 174 матчах, забил четыре гола и отдал семь результивных передач. В составе сборной Германии он принял участие в девять поединках.

В нынешнем сезоне на счету игрока 32 встречи, в которых он оформил один ассист. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 47 очков после 25 туров.

16 марта Федерация футбола Германии сообщила о приостановке всех национальных турниров из-за коронавируса.