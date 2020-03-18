«Футбол – это мелочь. Здоровье каждого имеет первостепенное значение». Джонатан Та – о коронавирусе

– Ситуация не из легких. Большое спасибо всем, кто продолжает бороться с вирусом. Футбол – это мелочь, а здоровье каждого человека всегда имеет первостепенное значение. Берегите себя. Вместе мы все преодолеем, – написал Та.
24-летний защитник выступает за «Байер» с июля 2015 года. С тех пор он сыграл в 174 матчах, забил четыре гола и отдал семь результивных передач. В составе сборной Германии он принял участие в девять поединках.
В нынешнем сезоне на счету игрока 32 встречи, в которых он оформил один ассист. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 47 очков после 25 туров.
16 марта Федерация футбола Германии сообщила о приостановке всех национальных турниров из-за коронавируса.
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