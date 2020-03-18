Валерий Газзаев – о переносе Евро-2020: Здоровье людей важнее всего - Советский спорт
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18 марта 2020 12:16ФутболКорегин Владислав

Валерий Газзаев – о переносе Евро-2020: Здоровье людей важнее всего

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал перенос Евро-2020 на 2021 год.

– То, что в УЕФА перенес чемпионат на 2021 год – это абсолютно правильное решение! Конечно, будут большие финансовые потери, но здоровье людей важнее всего. Есть прогнозы, что этот вирус будет постепенно уходить. Надеемся на это. Если обстановка не будет улучшаться, то будет продление, – цитирует Газзаева Sport24.ru.

17 марта Европейский союз футбольных ассоциаций сообщил о том, что финальный турнир Евро-2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го из-за коронавируса. Что касается национальных чемпионатов, то они должны быть завершены до 30 июня этого года.

В ближайшее время будет учреждена специальная рабочая группа, состоящая из представителей УЕФА, лиг и клубов, чтобы разработать соответствующие решения по возможному возобновлению клубных турниров.

РПЛ был приостановлен с 17 марта до 10 апреля.

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