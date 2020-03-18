РПЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона 3 или 17 мая Стали известны наиболее вероятные даты возобновления Российской премьер-лиги.

Как сообщает «Матч ТВ», чемпионат России не возобновится 10 апреля. Реальные даты возобновления турнира – 3 мая и 17 мая. Во втором случае, команды будут вынуждены играть каждые три-четыре дня. Помимо РПЛ, должны состояться полуфиналы Кубка России, а также перенесенный четвертьфинальный матч между «Шинником» и «Уралом».

Ранее Европейский союз футбольных ассоциаций заявил, что национальные чемпионаты должны быть завершены до 30 июня 2020 года.

В ближайшее время будет учреждена специальная рабочая группа, состоящая из представителей УЕФА, лиг и клубов, чтобы разработать соответствующие решения по возможному возобновлению клубных турниров.