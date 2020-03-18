Футбольная ассоциация Англии потеряет 100 миллионов фунтов Такая ситуация сложилась из-за распространения пандемии коронавируса в мире.

Футбольная ассоциация Англии несет серьезные финансовые потери. Прогнозируется, что они составят не менее 100 млн фунтов стерлингов.

Все это происходит на фоне вспышки пандемии коронавируса в мире, сообщает The Times. Чемпионат АПЛ приостановлен на неопределенный срок, как и турниры всех остальных лиг.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.