«Спартак» на неделю приостановил тренировки Решение принято из-за распространения пандемии коронавируса.

Московский «Спартак» принял решение приостановить тренировки первой команды на одну неделю. Ранее стало известно, что РПЛ приостановлена, как минимум, до 10 апреля.

«В связи с паузой в розыгрыше РПЛ ФК «Спартак-Москва» принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта. Игроки команды переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.