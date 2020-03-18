«Урал» приостановил тренировки до 23 марта Причина все та же — вспышка пандемии коронавируса.

«Урал» из Екатеринбурга принял решение приостановить тренировки. Предварительно, до 23 марта, сообщает пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что РПЛ приостановлена, как минимум, до 10 апреля из-за распространения пандемии коронавируса.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.