«Рубин» приостановил тренировки на пять дней Команда в полном составе пройдет тесты на коронавирус.

Казанский «Рубин» принял решение прервать тренировки на пять дней из-за пандемии. Ранее стало известно, что РПЛ приостановлена, как минимум, до 10 апреля.

«Мы возьмем пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех игроков будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда, включая персонал, сдадут тест на коронавирус», — приводит пресс-служба «Рубина» слова главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Он призвал всех выполнять рекомендации властей и врачей, не выходить из дома, если предписан карантин. «Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идет — постараться быть на карантине и постараться обезопасить не только себя, но и всех окружающих», — добавил специалист.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.