«Рубин» приостановил тренировки на пять дней

Казанский «Рубин» принял решение прервать тренировки на пять дней из-за пандемии. Ранее стало известно, что РПЛ приостановлена, как минимум, до 10 апреля.
«Мы возьмем пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех игроков будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда, включая персонал, сдадут тест на коронавирус», — приводит пресс-служба «Рубина» слова главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Он призвал всех выполнять рекомендации властей и врачей, не выходить из дома, если предписан карантин. «Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идет — постараться быть на карантине и постараться обезопасить не только себя, но и всех окружающих», — добавил специалист.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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