Тульский «Арсенал» ушел в отпуск до первого апреля Тренировки приостановлены из-за распространения пандемии коронавируса.

«Арсенал» из Тулы приостановил тренировки. Предварительно, до первого апреля. Ранее стало известно, что РПЛ приостановлена, как минимум, до 10 апреля.

«Команда в отпуске до первого апреля, все игроки получили план индивидуальных занятий. Легионеры находятся в России, тестирования нет. Сегодня в клубе главный врач Александр Резепов прочитал лекцию о профилактике коронавируса», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Арсенала».

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.