«Манчестер Сити» и «МЮ» интересуются Саулем

Английские «Манчестер Сити» и «МЮ» заинтересованы в приобретении полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса.
«Атлетико» пытается с лета переподписать контракт с футболистом сборной Испании с которым действует соглашение до лета 2026 года, но пока безуспешно, сообщает El Mundo Deportivo.
Сумма отступных на данный момент составляет 150 млн евро, однако, судя по всему, клубы из Манчестера это не пугает.
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