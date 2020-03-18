«Уфа» ушла в отпуск до второго апреля

«Уфа» объявила о том, что тренировки команды отменены до второго апреля. Ранее стало известно, что РПЛ приостановлена, как минимум, до 10 апреля.
«С сегодняшнего дня ФК «Уфа» отправлен в отпуск. На протяжении 14 дней футболисты нашей команды будут поддерживать физическую форму индивидуально. В полном составе наша команда соберется на стадионе «Нефтяник» второго апреля», — говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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