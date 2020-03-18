Все мероприятия в Санкт-Петербурге отменены до 30 апреля «Зенит» и СКА не смогут играть до этой даты, несмотря на то, что спортивные соревнования пока приостановлены только до 10 апреля.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о запрете до 30 апреля на проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщается на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru. Таким образом «Зенит», СКА, баскетбольный «Зенит» и другие команды не смогут играть до этой даты, несмотря на то, что спортивные соревнования приостановлены только до 10 апреля.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.