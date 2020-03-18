В Калининградской области отменили все массовые мероприятия до 30 апреля «Балтика» не сможет играть дома, если первенство ФНЛ возобновят 10 числа следующего месяца.

Сегодня правительство Калининградской области отменило все массовые мероприятия до 30 апреля без указания минимального количества участников.

«Решение принято во время заседания оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, – сообщает официальный портал правительства Калининградской области. – В регионе запрещено проведение спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий до 30 апреля. К ним относятся – концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы и различные съезды.

До 30 апреля закрываются плавательные бассейны в подведомственных организациях. Всем руководителям частных спортивных комплексов, залов и учреждений физической культуры, рекомендовано приостановить работу бассейнов».

Напомним, что первенство ФНЛ, в котором выступает калининградская «Балтика», было приостановлено до 10 апреля.