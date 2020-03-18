«Алавес» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом Положительные тесты на COVID-19 сдали трое футболистов, семь тренеров и пять работников клуба.

Выступающий в примере «Алавес» официально подтвердил факт заражения коронавирусной инфекции у 15 представителей клуба, сообщает Marca.

По результатам тестов на COVID-19 инфекция была обнаружена у трех футболистов, семерых членов тренерского штаба, а также у пяти сотрудников клуба. При этом отмечается, что ни у кого из заболевших не проявляются симптомы, и все чувствуют себя хорошо.

Всего на территории баскской автономии, где находится и город Витория-Гастейс, который представляет «Алавес», известно о 973 случаях заражения коронавирусом.