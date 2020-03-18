УЕФА отказался от предложения завершить национальные чемпионаты в формате плей-офф Такую идею ранее выдвинул глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина после вспышки пандемии коронавируса.

УЕФА отказался от идеи доиграть национальные чемпионаты по системе плей-офф.

Предложение сделал глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина из-за ситуации с коронавирусом, напоминает La Repubblica. Большинство национальных чемпионатов в Европе и мире приостановлены. Перенесен на следующий год также Евро-2020.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.