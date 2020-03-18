«Челси» собирается арендовать у «Барселоны» Коутиньо с правом выкупа

Атакующий полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, который в нынешнем сезоне выступает за «Баварию» на правах аренды, может перейти в «Челси».
Diario Sport сообщает, что лондонский клуб уже связывался с «Барселоной», чтобы договориться об аренде бразильского плеймейкера на сезоне-2020/21 с правом последующего выкупа.
Ранее «Бавария» объявила о том, что не будет оформлять полноценный трансфер 27-летнего Коутиньо. В мюнхенском клубе не готовы платить «Барселоне» 110 миллионов евро, считая эту сумму завышенной.
Напомним, что до перехода в «Барселону» в январе 2018 года Филиппе в течение пяти лет выступал за «Ливерпуль». Каталонцы заплатили англичанам 145 миллионов евро, однако трансфер не оправдал ожиданий.
В августе прошлого года «Бавария» арендовала Коутиньо на один сезон, заплатив каталонцам 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 22 матчах бундеслиги. Нынешняя трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 млн евро.
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