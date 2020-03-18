Заболевших коронавирусом в «Спартаке» нет Команда и персонал сдали отрицательные тесты на заболевание.

В московском «Спартаке» не выявлено случаев заболевания коронавирусом ни у игроков, ни у сотрудников клуба.

«В командах «Спартака», первой, второй и молодежной, нет ни одного случая. Как у игроков, так и у персонала. Что касается академии, то принято решение приостановить все занятия, поэтому дети в академию пока ходить не будут», — заявил руководитель медицинского штаба «красно-белых» Михаил Бутовский на Youtube-канале «Спартака».

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.