«ПСЖ» и «Манчестер Сити» заинтересованы в Ауаре Полузащитник «Лиона» привлек внимание европейских грандов.

Полузащитник Лиона Уссем Ауар попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Эти клубы следят за выступлениями молодого хавбека и попытаются подписать его следующим летом. Ранее в приобретении француза также был заинтересован «Ювентус».

Об это сообщает Corriere dello Sport. По данным издания, стоимость Ауара оценивается в 70 млн евро.



В текущем сезоне 21-летний футболист отыграл 37 матчей за «Лион», забив девять голов и отдав семь передач.





