«Манчестер Сити» предложит Стерлингу 20 млн евро в год Переговоры между руководством клуба и представителями игрока уже начались.

«Манчестер Сити» начал переговоры о продлении контракта с полузащитником Рахимом Стерлингом.

Клуб планирует продлить соглашение до 2024-го года и повысить зарплату футболиста до 20 млн евро в год. Об этом сообщил журналист Никола Скира на своей странице в Twitter.

В текущем сезоне Стерлинг провел за «Манчестер Сити» 24 матча в АПЛ, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.