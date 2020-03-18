Игорь Шалимов: Команда остается в Грозном, никто никуда не уезжает - Советский спорт
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18 марта 2020 23:02ФутболШарафудинов Виктор

Игорь Шалимов: Команда остается в Грозном, никто никуда не уезжает

Главный тренер «Ахмата» рассказал о том, как команда заполняет вынужденную паузу в чемпионате.

Игорь Шалимов в интервью пресс-службе «Ахмата» рассказал о рабочих буднях команды в ситуации, когда чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса:

«До 22 марта будем проводить по одной тренировке в день, в воскресенье сыграем двусторонний матч. Затем дадим игрокам два выходных дня, но команда остается в Грозном, никто никуда не уезжает. После выходных продолжим работу в недельном цикле – пять дней тренируемся, на шестой играем – либо с молодежной командой, либо двусторонку. Потом один день выходной. В таком режиме будем работать до 10 апреля, после чего будем строить дальнейшие планы».

В чемпионате России было сыграно 22 тура из 30. «Ахмат» занимает последнее 16-е место, набрав 20 очков.

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