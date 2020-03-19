Бывший игрок «Милана» Кутузов: В Италии пустые улицы, все закрыто, движение минимальное - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 00:14ФутболШарафудинов Виктор

Бывший игрок «Милана» Кутузов: В Италии пустые улицы, все закрыто, движение минимальное

Экс-футболист сборной Белоруссии рассказал о том, как изменилась страна из-за пандемии коронавируса.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» бывший нападающий БАТЭ, «Милана», «Сампдории» и «Пармы» Виталий Кутузов рассказал о том, что происходит на севере Италии в провинции Ломбардия из-за пандемии коронавируса:

«Такую Италию вы давно не видели и, думаю, еще долго не увидите. Пустые улицы, все закрыто, движение минимальное. Сейчас прошелся по делам – встретил всего двух человек по дороге.

Прямого запрета выходить на улицу нет, но такова рекомендация. Если нет необходимости по работе или ради здоровья близких, то просят воздержаться от выхода из дома. Также от собраний в больших компаниях, от мероприятий – даже дружеских, от нахождения с кем-то на расстоянии меньше одного метра. Поход в магазин или по делам лучше делать одному, без семьи.

Если выезжаешь куда-то на машине или идешь по делам, то нужно заполнить определенную форму – откуда, куда и зачем. Чтобы это потом можно было проверить. Вчера, например, был в банке. Перед входом заполнял такую форму, подписал, что за последний период не болел, не было температуры и контактов с людьми, у которых были симптомы.

Это делается для того, чтобы если потом твоя фамилия мелькнет где-то в больнице, можно было посмотреть, где человек был и с кем контактировал в последнее время. Чтобы понять, кто в зоне риска, проводят мониторинг.

В магазины вход свободный, но один. Поэтому собираются очереди, пускают по 4-5 человек. Чтобы в магазине было достаточно свободно, был воздух. И не образовывалось скопления людей. Очереди в магазины человек по 20, все стоят в метре друг от друга, минут за 5 заходишь внутрь. А там вообще никого, быстро купил, что надо, и вышел через другой вход. Ажиотажа нет, продукты все есть».

Всего в Италии коронавирусом выявлено 35 713 случаев заражения коронавирусом. Умерших от последствий инфекции уже 2978 человек.

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