Девушка Роналду нарушила карантин, тифози «Ювентуса» возмущены - Советский спорт
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19 марта 2020 00:32ФутболШарафудинов Виктор

Девушка Роналду нарушила карантин, тифози «Ювентуса» возмущены

Джорджину Родригес обвиняют в несерьезном отношении к проблеме коронавируса.

Corriere dello Sport сообщает, что девушку Криштиану Роналду Джорджину Родригес сфотографировали в Португалии гуляющей по магазинам в сопровождении охраны.

Такое поведение Джорджины вызвало в соцсетях недовольство поклонников таланта нападающего сборной Португалии и «Ювентуса». Родригес обвиняют в том, что она несерьезно относится к здоровью 35-летнего футболиста.

Роналду и Джорджина находится на карантине в Португалии. Ранее у двух одноклубников Криштиану Даниэле Ругани и Блеза Матюиди был обнаружен коронавирус.

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