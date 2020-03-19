Девушка Роналду нарушила карантин, тифози «Ювентуса» возмущены Джорджину Родригес обвиняют в несерьезном отношении к проблеме коронавируса.

Corriere dello Sport сообщает, что девушку Криштиану Роналду Джорджину Родригес сфотографировали в Португалии гуляющей по магазинам в сопровождении охраны.

Такое поведение Джорджины вызвало в соцсетях недовольство поклонников таланта нападающего сборной Португалии и «Ювентуса». Родригес обвиняют в том, что она несерьезно относится к здоровью 35-летнего футболиста.

Роналду и Джорджина находится на карантине в Португалии. Ранее у двух одноклубников Криштиану Даниэле Ругани и Блеза Матюиди был обнаружен коронавирус.