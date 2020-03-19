Президент Итальянской федерации футбола: Чемпионат серии А должен быть завершен даже в июле В Италии надеются, что турнир возможно будет возобновить 3 мая.

Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина в интервью Telelombardia рассказал, что серии А может не хватить лимита предписанного УЕФА:

«Мы уже начали планировать календарь чемпионата с учетом рестарта 3 мая и завершения сезона 30 июня. Возможно придется использовать несколько дней в июле. По этому вопросу мы уже обратились к властям нашей страны, а также к УЕФА и ФИФА.

Нам нужно принимать во внимание окна для европейских клубных соревнований, а также паузу для матчей сборных. УЕФА просил освободить первую неделю июня для того, чтобы завершить отборочный турнир чемпионата Европы.

И не будем забывать о Кубке Италии, ведь победитель турнира получит право сыграть в Лиге Европы, что немаловажно, например, для «Милана» и «Наполи». Нам нужно найти время для ответных полуфиналов и финала.

Я никогда не думал о том, чтобы завершить чемпионат Италии после 26 туров. Вариант с завершением сезона 30 июня был бы идеальным по многим причинам, но если понадобится, то придется подумать даже о 30 июля».

Из-за пандемии коронавируса в чемпионате Италии удалось провести лишь неполных 26 туров. В конце февраля не состоялись четыре матча 25-го тура «Интер» – «Сампдория», «Верона» – «Каляьри», «Торино» – «Парма» и «Аталанта» – «Сассуоло».