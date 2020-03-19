Ухудшилось состояние бывшего президента «Реала», заразившегося коронавирусом Количество пострадавших от пандемии увеличивается с каждым днем.

Состояние бывшего президента «Реала», Лоренсо Санса, ухудшилось из-за коронавируса.

Об этом сообщил его сын в Twitter.

«Мы только что говорили с доктором, и новости не очень хорошие. К дыхательной недостаточности еще добавилась и почечная недостаточность. Требуется подождать ближайшие сутки. Хуже всего то, что мы не можем быть с ним», — написал Санс-младший

Добавим, что 76-летний Санс был президентом мадридского клуба с 1995 по 2000 год.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.