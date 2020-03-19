Салах пожертвовал более одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Египте

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах пожертвовал более одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом на своей родине.
«Салах пожертвовал 20 миллионов египетских фунтов (около 1,17 млн евро) на борьбу с коронавирусом. Это поступок истинного египтянина, ставшего одним из наиболее значимых символов спорта в своей стране», — написал в Twitter бывший министр спорта Египта Халед Абдулазиз.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
В Египте на сегодняшний момент заразились 210 человек, из которых шесть умерло.
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