Салах пожертвовал более одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Египте - Советский спорт
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19 марта 2020 08:22ФутболНечаев Юрий

Салах пожертвовал более одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Египте

Количество пострадавших от пандемии увеличивается с каждым днем.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах пожертвовал более одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом на своей родине.

«Салах пожертвовал 20 миллионов египетских фунтов (около 1,17 млн евро) на борьбу с коронавирусом. Это поступок истинного египтянина, ставшего одним из наиболее значимых символов спорта в своей стране», — написал в Twitter бывший министр спорта Египта Халед Абдулазиз.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

В Египте на сегодняшний момент заразились 210 человек, из которых шесть умерло.

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