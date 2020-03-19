Источник: Казахстанский «Каспий» приостановил контракты игроков из-за коронавируса

Казахстанский клуб «Каспий» принял решение на время действия чрезвычайного положения приостановить действующие контракты с футболистами.
Как сообщает Kazfootball, игроки получили письмо, подписанное временно исполняющим обязанности руководителя клуба Ерланом Есимовым, в котором говорится, что «Каспий» в одностороннем порядке приостанавливает контракты на период чрезвычайного положения, футболисты не будут получать зарплату.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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