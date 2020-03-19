Источник: Казахстанский «Каспий» приостановил контракты игроков из-за коронавируса В стране введено чрезвычайное положение до 15 апреля.

Казахстанский клуб «Каспий» принял решение на время действия чрезвычайного положения приостановить действующие контракты с футболистами.

Как сообщает Kazfootball, игроки получили письмо, подписанное временно исполняющим обязанности руководителя клуба Ерланом Есимовым, в котором говорится, что «Каспий» в одностороннем порядке приостанавливает контракты на период чрезвычайного положения, футболисты не будут получать зарплату.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.