«Здоровье - это самое ценное, что есть у каждого из нас». Слуцкий обратился к болельщикам (видео)

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий призвал болельщиков отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются для борьбы с распространением коронавируса.
«Дорогие болельщики «Рубина»! Мы просим вас отнестись с пониманием к тем запретам посещения массовых мероприятий, которые были введены.
Берегите себя, не оставайтесь равнодушными к своему здоровью и здоровью своих близких, ведь здоровье - это самое ценное, что есть у каждого из нас», - сказал Слуцкий в видеообращении, опубликованном в Twitter казанского клуба.
Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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