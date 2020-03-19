«Динамо» переведено на удаленный режим работы

Сотрудники московского «Динамо» переведены на удаленный режим работы в связи с борьбой по распространению коронавируса.
«В соответствии с решениями властей г. Москвы и рекомендациями Роспотребнадзора, офис ФК «Динамо-Москва» решением руководства клуба переведен на удаленный режим работы. При этом для сотрудников предусмотрены все необходимые технические возможности для выполнения своих рабочих функций в полном объеме», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
«Динамо» расположилось на шестой позиции в чемпионате России. В активе команды 30 очков после 22 игр. В своем последнем матче динамовцы в гостях обыграли «Ахмат» со счетом 3:2.
Напомним, РФС приостановил соревнования под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за коронавируса.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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