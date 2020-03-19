«Рома» хочет продлить аренду Дзаппакосты - Советский спорт
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19 марта 2020 12:33ФутболГичунцев Артур

«Рома» хочет продлить аренду Дзаппакосты

Итальянец принадлежит «Челси».

Тренерский штаб «Ромы» доволен выступлением защитника Давиде Дзаппакосты, права на которого принадлежат «Челси».

Как сообщил журналист Николо Скира, римский клуб хочет продлить аренду игрока и уже сообщил об этом руководству «синих». О позиции «Челси» источник не уточняет.

27-летний Дзаппакоста перебрался в «Рому» летом 2019 года. Он провел всего один матч, поскольку получил разрыв крестообразных связок колена.

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