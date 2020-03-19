Алиев – о пандемии коронавируса: Все это фейки

Экс-футболист московского «Локомотива» Александр Алиев рассказал о своем отношении к коронавирусу.
«Думаю, все это фейки. Для кого нужен коронавирус, и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк. Самое главное – берегите себя и будьте здоровыми, – сказал Алиев в своем Instagram.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса УЕФА перенес Евро-2020, а также Кубок Америки на 2021 год.
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Плей-офф в КХЛ поставили на «паузу». Как минимум до 10 апреля Во вторник КХЛ объявила о приостановке плей-офф до 10 апреля. 17.03.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий Евро-2020 через год, РПЛ на паузе до 10 апреля, Кубок Стэнли в августе, «Уимблдон» по расписанию В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 18.03.2020 07:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Панарин расправился с калиткой, Радулов здоров как бык, а Дон Черри опять дымит (видео) «Советский спорт» печально листает ленту хоккейных новостей за последние сутки.
19.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр «Бостон» сушит сухари, «Баффало» отменяет вечеринку, а «Детройт» меняет подгузники Хоккея нет, но это не значит, что жизнь в НХЛ остановилась. 16.03.2020 16:00 Хоккей Федоровский Александр Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев