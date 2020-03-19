Алиев – о пандемии коронавируса: Все это фейки На сегодняшний день от этой болезни скончались 8986 человек.

Экс-футболист московского «Локомотива» Александр Алиев рассказал о своем отношении к коронавирусу.

«Думаю, все это фейки. Для кого нужен коронавирус, и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк. Самое главное – берегите себя и будьте здоровыми, – сказал Алиев в своем Instagram.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса УЕФА перенес Евро-2020, а также Кубок Америки на 2021 год.