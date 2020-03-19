Леонид Федун: Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 12:48ФутболНечаев Юрий

Леонид Федун: Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять

Клубы несут убытки из-за отмены матчей.

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал предложение об отмене или приостановке привила финансового фэйр-плей на период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Сейчас расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут, зачем нужны спонсорские контракты? Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать. Доходов-то у клубов нет. Нужно обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее», - цитирует Федуна РБК.

Напомним, из-за коронавируса приостановлены большинство европейских чемпионатов и еврокубки, а Чемпионат Европы, который должен был пройти этим летом, перенесен на 2021 год.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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