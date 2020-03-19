«Ростов» тренируется в обычном режиме (фото) РФС приостановил соревнования под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за коронавируса.

Футболисты «Ростова» продолжают тренироваться в обычном режиме.

Фотографии занятий клуб выложил в Twitter.

Продолжаем тренировки 💪



Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю 👨‍🎨 #МыРостов #ФКРостов pic.twitter.com/dkkfyDbMa7 — Football Club Rostov (@rostovfc) March 19, 2020

Напомним, »Ростов» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе команды 38 очков. В 22-м туре ростовчане на своем поле проиграли «Локомотиву» со счетом 1:3.

Из-за коронавируса матчи РПЛ прерваны, как минимум, до 10 апреля.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.