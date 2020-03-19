АПЛ перенесла возобновление сезона на 30 апреля Ранее сообщалось, что чемпионат Англии вернется 4-го числа.

Пресс-служба английской премьер-лиги сообщила, что возобновление сезона перенесли на 30 апреля.

Такое решение принято на фоне проблем из-за пандемии коронавируса. Оно касается также лиги 1 и лиги 2.

На данный момент в Великобритании зафиксировано 2 642 случая заражения коронавирусом, из-за которого скончались 72 человека.