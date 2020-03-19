Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса Об этом сообщает Fanat1k.

Министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу заявил, что чемпионат страны по футболу приостановлен из-за коронавируса.

При этом он сообщил, что подобное решение также коснулось баскетбольных и волейбольных лиг.

До сегодняшнего дня чемпионат Турции, как и чемпионат Белоруссии, проводил матчи, несмотря на угрозу коронавируса.