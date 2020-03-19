В «Сьоне» бывшего спартаковца Митрюшкина могут урезать зарплаты

Президент «Сьона» Кристиан Константин принял решение в одностороннем порядке урезать зарплаты игрокам. Согласно новому договору, футболисты будут получать 11 700 евро на время приостановки чемпионата. Соглашение им прислали по почте.
Большинство ведущих игроков, среди которых Сейду Думбия, Алекс Сонг, Пайтим Касами и другие отказались от такого предложения. Клуб прислал им уведомление о расторжении контрактов, сообщает Blick. Про российского вратаря команды Антона Митрюшкина информации на данный момент нет. Швейцарская ассоциация футболистов опротестовала такое решение. Президент ассоциации Люсьен Валлони уведомил клуб, что увольнения будут отменены в краткие сроки.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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