Игуаин нарушил карантин и улетел из Италии Форвард таким образом попытался избежать пандемии коронавируса в Европе.

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин ночью покинул Италию, несмотря на то, что находился на карантине.

Его остановили сотрудники аэропорта, но, судя по всему, игроку удалось покинуть страну. Об этом на свое странице в Twitter сообщает журналист Никола Скира. Все игроки «Юве» ушли на карантин еще 12-го марта из-за заболевания коронавирусом Даниэле Ругани.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.